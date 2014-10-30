Сегодня на Бутовском полигоне зачитают имена 20 761 людей, расстрелянных в 1937-1938 годах

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на Бутовском полигоне (Россия) состоится чтение 20 761 имен расстрелянных, в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, на экране будут показаны фотографии погибших.

Как сообщается на сайте журнала "Фома", в акции примут участие родственники погибших, представители различных религиозных общин Москвы, общественных организаций, деятели искусства и науки.

Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв репрессий советской эпохи. Только в период «большого террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20 761 человек – в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных вероисповеданий и политических убеждений.

Около 100 человек расстреляны здесь за исповедование православной веры. 7 епископов, около 600 священников, монахи и миряне. 332 человека из них уже прославлены в лике святых новомучеников.