Социальный отдел Одесской епархии УПЦ оказал гуманитарную помощь задержанным в СИЗО

14:02, 03 марта 2018 Общество 261

Социальный отдел Одесской епархии УПЦ оказал гуманитарную помощь задержанным Одесского следственного изолятора. По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 2 марта сотрудник епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Одесской епархии священник Андрей Полещук посетил Одесское учреждение исполнения наказаний № 21 - Одесский следственный изолятор. Об этом сообщает пресс-служба епархии. От лица епархии отец Андрей передал задержанным изолятора помощь в виде продуктов питания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter