Социальный отдел Одесской епархии УПЦ оказал гуманитарную помощь задержанным в СИЗО
14:02, 03 марта 2018
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Епархия УПЦ передала гуманитарную помощь заключенным Одесского СИЗО / eparhiya.od.ua
Социальный отдел Одесской епархии УПЦ оказал гуманитарную помощь задержанным Одесского следственного изолятора.
По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 2 марта сотрудник епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Одесской епархии священник Андрей Полещук посетил Одесское учреждение исполнения наказаний № 21 - Одесский следственный изолятор. Об этом сообщает пресс-служба епархии.
От лица епархии отец Андрей передал задержанным изолятора помощь в виде продуктов питания.
/ eparhiya.od.ua
В СИЗО были переданы продукты питания / eparhiya.od.ua
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