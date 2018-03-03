В Запорожье прошел вечер духовной поэзии

В читальном зале Областной библиотеки для юношества города Запорожья 28 февраля прошел вечер поэзии «Мудрость Слова» в рамках традиционного Часа поэзии, проводимого Запорожской епархией УПЦ.

В последний день зимы, в дни памяти Ярослава Мудрого, протоиерей Вячеслав Власенко - председатель оргкомитета фестиваля искусств «Звезда Рождества» - провел с читателям библиотеки вечер поэзии, сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

Мероприятие началось со знакомства гостей библиотеки с духовной лирикой Григора Нарекаци, армянского поэта, философа и богослова Х века. Несмотря на личный характер, поэзия Григора Нарекаци глубоко «библеична», пронизана образами, темами и реалиями священной истории.

Свои молитвенные сочинения Григор оставил церкви Христовой, как живую память о себе. Для армянской церкви эти песнопения стали сродни псалмам Давида, отметил отец Вячеслав. Григор Нарекаци канонизирован армянской христианской церковью.

Репутацию святого, но уже не христианина, а поэта, воспитанного на учении Корана, снискал и родившийся в ХІІ в. в Каире и проведший всю жизнь в аскезе, поэт Ибн Аль-Фарид. Аль-Фарид около 15 лет провел в Мекке, где написал большую часть своих трудов. Он не оставил после себя трактатов по теории и практике суфизма, но то небольшое наследие, которое было собрано впоследствии его внуком Алием – воистину жемчужина арабской духовной поэзии.

На встрече прозвучали также и стихотворения поэтов, чьи произведения стали украшением альманаха фестиваля «Звезда Рождества — 2017». Это лирические стихотворения Ирины Иванченко, и Светланы Скорик, и Ольги Лебединской, и Маргариты Мысляковой, и многих других.

Стихотворения сменялись авторской песней, а в теплой задушевной обстановке слушатели делились впечатлениями, раздумьями и личными воспоминаниями.