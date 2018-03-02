В Херсоне состоится Православная выставка печатной и церковной продукции
20:35, 02 марта 2018
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На выставке будет представлен большой выбор печатной и церковной продукции / pravoslavie.ks.ua
По благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна с 16 по 22 марта в Херсоне состоится 3-я Православная выставка.
На выставке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, художественных изделий, керамики, ладана, меда, а также других товаров, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.
/ pravoslavie.ks.ua
Выставка будет проходить в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона по адресу: ул. Преображенская, 36.
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