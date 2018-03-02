В Херсоне состоится Православная выставка печатной и церковной продукции

По благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна с 16 по 22 марта в Херсоне состоится 3-я Православная выставка.

На выставке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, художественных изделий, керамики, ладана, меда, а также других товаров, сообщает пресс-служба Херсонской епархии УПЦ.

Выставка будет проходить в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона по адресу: ул. Преображенская, 36.