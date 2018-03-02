В Киеве сгорел деревянный храм УПЦ КП

12:26, 02 марта 2018
Общество
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По словам очевидца церковь загорелась изнутри По словам очевидца церковь загорелась изнутри / kiev.informator.ua

Огонь охватил храм около 3.00 и истребил большую часть здания, сообщает "Информатор".

"Я заправлял газом автомобиль, как вдруг услышал хлопок и увидел, что в верхней части здания изо всех окон сразу вырвался огонь. Церковь загорелась изнутри", – рассказал работник газовой заправки "Барс", рядом с которой стоит церковь.

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На место прибыли сотрудники 9-й пожарно-спасательной части Киева и скорая помощь. Пожарные при помощи 2 единиц спецтехники ликвидировали огонь в течение часа. Во время пожара в церкви людей не было, никто не пострадал. Строение почти не узнать – у церкви не осталось крыши, значительно повреждены стены.

Приход в честь святителя Димитрия митрополита Ростовского УПЦ КП был зарегистрирован как религиозная община 15 мая 2008 года. 17 мая 2014 года состоялось освящение креста и фундамента храма, а 4 октября 2014 года прошла первая литургия.

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