В Киеве сгорел деревянный храм УПЦ КП

В Киеве на улице Академика Ефремова, в ночь на пятницу, 2 марта, сгорел храм УПЦ КП в честь святителя Димитрия митрополита Ростовского.

Огонь охватил храм около 3.00 и истребил большую часть здания, сообщает "Информатор".

"Я заправлял газом автомобиль, как вдруг услышал хлопок и увидел, что в верхней части здания изо всех окон сразу вырвался огонь. Церковь загорелась изнутри", – рассказал работник газовой заправки "Барс", рядом с которой стоит церковь.

На место прибыли сотрудники 9-й пожарно-спасательной части Киева и скорая помощь. Пожарные при помощи 2 единиц спецтехники ликвидировали огонь в течение часа. Во время пожара в церкви людей не было, никто не пострадал. Строение почти не узнать – у церкви не осталось крыши, значительно повреждены стены.

Приход в честь святителя Димитрия митрополита Ростовского УПЦ КП был зарегистрирован как религиозная община 15 мая 2008 года. 17 мая 2014 года состоялось освящение креста и фундамента храма, а 4 октября 2014 года прошла первая литургия.