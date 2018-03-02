На Херсонщине состоялся конкурс творческих проектов «Один раз на всю жизнь»
Отдел по вопросам семьи Херсонской епархии УПЦ провел конкурс творческих проектов «Один раз на всю жизнь».
Целью проведения проекта является популяризация семейных ценностей: жизнь в едином прочном браке - один раз на всю жизнь, создание многодетной семьи, защита жизни нерожденных детей, воспитание молодежи в целомудрии, сообщает пресс-служба Синодального отдел УПЦ по делам семьи.
Этот конкурс является совместным проектом Управления образования Херсонского городского совета и отдела семьи Херсонской епархии Украинской Православной Церкви. Партнер конкурса - Херсонская областная библиотека для детей имени Днипровой Чайки Херсонского областного совета.
Воскресная школа храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» заняла первое место на конкурсе творческих проектов «Один раз на всю жизнь». В своей работе ученики воскресной школы изложили свое видение о создании в будущем своих семей, о тех критериях, которые важны для них при выборе будущего супруга.
Второе место в конкурсе заняла работа воскресной школы Успенсокго собора УПЦ. Свою работу ученики этой школы представили в виде смс - сообщений.
На вопрос почему творческий проект приобрел такую форму, дети ответили, что, остановившись в Афинах, апостол Павел не терял ежедневной возможности пообщаться со случайными встречными на рыночной площади.
Сегодня же смс-общение, наряду с интернетом остается одним из важных средств связи подростков. Это важный элемент современной молодежной субкультуры. Для современной молодежи трудно представить свою жизнь без смс-переписку, поскольку она позволяет быть в курсе всех событий, которые происходят с близким людьми, поддерживать контакт с теми, кто находится далеко.
Поэтому дети решили, что можно представить ответы на вопросы о любви, самопожертвовании, правильном устройстве семьи в виде вопросов молодежи к более мудрым наставникам в смс-переписке.
Третье призовое место в конкурсе заняли ученики воскресной школы Свято-Касперовского храма УПЦ, которые представили стихотворный проект «Поговорим о семье... »