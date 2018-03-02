В Киеве прошла встреча Семейного клуба, посвященная посту в семье

Очередная встреча Семейного Клуба состоялась в Киеве 27 февраля.

На этот раз ведущий мероприятия, священник Иоанн Ружицкий рассмотрел с присутствующими основные аспекты содержания поста в православной семье. Об этом сообщает пресс-служба Синодального отдела УПЦ по делам семьи.

Великий Пост – особое время, которое можно сравнить с временем, которое провел блудный сын из известной притчи Спасителя в дороге к дому своего отца. Данный период – полон покаяния, радости и нетерпеливого ожидания.

Священник подчеркнул, что духовная сторона поста всегда является краеугольной. Физическое воздержание от пищи, интимной близости и другое воздержание являются лишь вспомогательными инструментами в борьбе со страстями и грехами. Важно, чтобы в семье не произошла подмена понятия “пост” лишь физической стороной. Однако, не всегда желание удерживать пост является взаимным. Или же есть различия в форме содержания поста.

На этом фоне в семье может произойти серьезный кризис, от которого будут страдать и дети. Втягивая ребенка в свои проблемы, путем травли против другого, родители часто пытаются искоренить, обесценить то, что лелеет другой.

Чтобы избежать подобного, необходимо обратиться к старому доброму “искреннему диалогу”. Его основные правила: важнее слушать, чем говорить; делиться мнениями, а не спорить; понимать друг друга, а не оценивать.