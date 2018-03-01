В Киеве объявлены победители IV Международного кинофестиваля «Світло»

20:22, 01 марта 2018
Общество
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Работы побудили зрителей к размышлениям о ценности человеческой жизни / religion.in.ua

Зритель имел возможность в течение двух дней смотреть качественный кинопродукт, разнообразные по жанру и содержанию работы, объединенные целью сделать мир лучше, сообщает "Религия в Украине".

Документальное кино было представлено разноплановыми работами

Среди 3000 заявленных на конкурс работ было отобрано 45 лучших, которые и были представлены на суд жюри и зрителей. Большую часть программы кинофестиваля составляли работы украинских кинематографистов. Также в этом году были представлены интересные работы режиссеров из других стран мира – Англии, Италии, Румынии, Франции, США, Норвегии, Индии.

Работы побудили зрителей к размышлениям о ценности человеческой жизни, милосердию и любови, неравнодушию, о том, как выживать и не терять надежду в жестких условиях. Документальное кино было представлено разноплановыми работами, например, это последняя киноисповедь Леси Гонгадзе о любви к своим сыновьям, исторический фильм о последствиях Реформации в Европе, рассказ о войне на востоке Украины глазами маленьких жителей Донбасса.

На этом кинофестивале два фильма на христианскую тематику получили награды – короткометражный документальный фильм «Реванш XXI» об истории Реформации в Европе режиссера Светланы Тимошенко и короткометражный игровой фильм «Абигель» режиссера Веры Микайленко из США, который получил специальную премию жюри «За популяризацию вечных ценностей».

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