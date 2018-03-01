Александр Усик рассказал, что во время Великого поста пытается уединится и больше читать Библию

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, как совмещает подготовку к важному предстоящему поединку с Великим постом.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на segodnya.ua спортсмен процитировал наставления святых отцов о том, что пост - это прежде всего воздержание от лишних слов.

«Хочу максимально зашиться, чтобы меня никто не видел и не слышал. Знаете, как начался Великий пост перед Пасхой. Уже неделю он идет. И хотелось бы, если уж пост по еде не получится держать, то, как говорят многие святые отцы, батюшки и монахи: пост – не то, что ты кладешь в рот, а то, что у тебя выходит из рта. То, что ты где-то болтаешь много», — сказал он.

Александр подчеркивает, что старается в период поста читать больше духовной литературы.

«На время подготовки хочу просто попросить у батюшки попущения на еду, а книги, Библию, молитвенники – увеличить чтение этой литературы. И с правильными мыслями духовно готовиться (к поединку – ред.)», – отметил Усик.

Напомним, 17 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с известным украинским спортсменом, боксером Александром Усиком. Чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и попросил молитв у Блаженнейшего. Архипастырь пожелал гостю здоровья и Божьего благословения в спортивные деятельности, которая прославляет Украину во всем мире.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) 11 мая в Саудовской Аравии встретится в финале Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series) против чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Муратом Гассиевым.