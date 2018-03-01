Наместник Софрониевской Пустыни посетил пограничников Сумщины

12:10, 01 марта 2018
Общество
990 0
провел духовную беседу с пограничниками / kapelan.org.ua

Архимандрит провел духовную беседу с пограничниками, сообщает Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами УПЦ.

"Такие встречи уже стали традиционными и желанными, ведь после них в сердцах пограничников поселяется благодать и Божье благословение", - сообщается на сайте отдела.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter