Наместник Софрониевской Пустыни посетил пограничников Сумщины

Архимандрит Диодор, наместник Софрониевской Пустыни на приглашение командования посетил Отдел пограничной службы “Новая Слобода” в Сумской области.

Архимандрит провел духовную беседу с пограничниками, сообщает Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами УПЦ.

"Такие встречи уже стали традиционными и желанными, ведь после них в сердцах пограничников поселяется благодать и Божье благословение", - сообщается на сайте отдела.