Наместник Софрониевской Пустыни посетил пограничников Сумщины
12:10, 01 марта 2018Общество
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Наместник провел духовную беседу с пограничниками / kapelan.org.ua
Архимандрит Диодор, наместник Софрониевской Пустыни на приглашение командования посетил Отдел пограничной службы “Новая Слобода” в Сумской области.
Архимандрит провел духовную беседу с пограничниками, сообщает Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами УПЦ.
"Такие встречи уже стали традиционными и желанными, ведь после них в сердцах пограничников поселяется благодать и Божье благословение", - сообщается на сайте отдела.
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