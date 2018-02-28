На Волыни в дереве нашли церковные реликвии, времена советских гонений на Церковь

16:50, 28 февраля 2018
Общество
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На Волыни в свергнутому дереве нашли церковные реликвии / volyn24.com

Церковную утварь нашел местный житель, сообщает "volyn24".

В евхаристический набор входят чаша, дискос (особая тарелка на подставке), лжица (ложечка) и копие (копьевидный нож). Антиминс – освященный плат с зашитой частицей мощей кого-то из святых. Все это является обязательным для совершения Божественной литургии.

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На найденном антиминсе сохранились два архиерейские подписи. Первая – епископа Никона (Бессонова), викария Волынской епархии, сделанная в 1910 году. Вторая принадлежит архиепископу Алексею, датированная 1935 годом.

Все реликвии были законсервированы в восковом кубе, поэтому и сохранились невредимыми. Как они оказались под деревом – неизвестно. Предположительно, священник спрятал их во время гонений на Церковь советской властью.

Сейчас евхаристический набор хранится у настоятеля, антиминс передан в Волынскую православную богословскую академию.

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