На Волыни в дереве нашли церковные реликвии, времена советских гонений на Церковь

В селе Гуловка, на Волыни, в корнях поваленного от сильного ветра дерева нашли евхаристический набор и антиминс.

Церковную утварь нашел местный житель, сообщает "volyn24".

В евхаристический набор входят чаша, дискос (особая тарелка на подставке), лжица (ложечка) и копие (копьевидный нож). Антиминс – освященный плат с зашитой частицей мощей кого-то из святых. Все это является обязательным для совершения Божественной литургии.

На найденном антиминсе сохранились два архиерейские подписи. Первая – епископа Никона (Бессонова), викария Волынской епархии, сделанная в 1910 году. Вторая принадлежит архиепископу Алексею, датированная 1935 годом.

Все реликвии были законсервированы в восковом кубе, поэтому и сохранились невредимыми. Как они оказались под деревом – неизвестно. Предположительно, священник спрятал их во время гонений на Церковь советской властью.

Сейчас евхаристический набор хранится у настоятеля, антиминс передан в Волынскую православную богословскую академию.