В Черкасской области мужчина создал мини-копию первой казацкой церкви Петра Калнышевского
16:23, 28 февраля 2018Общество
891 0
Мастер изготовил мини-копию казацкой церкви в Холодном Яру / cossackland.org.ua
Копию первой в Украине казацкой церкви Петра Калнышевского, которая расположена в Холодном Яру в Черкасской области, изготовил из липовых и сосновых «микродосточек» житель города Шпола Алексей Пирогов.
Высота копии в районе центрального купола церкви – всего 65 сантиметров, сообщает "Казацкий край".
Изготавливать макеты зданий мастер научился, сначала чтобы просто радовать детей и занять свободное время любимым делом. По образованию Алексей Пирогов – врач, также был председателем Шполянской райгосадминистрации.
Первыми его макетами были копии церквей в Шполе и на Хортице в Запорожье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter