В Черкасской области мужчина создал мини-копию первой казацкой церкви Петра Калнышевского

Копию первой в Украине казацкой церкви Петра Калнышевского, которая расположена в Холодном Яру в Черкасской области, изготовил из липовых и сосновых «микродосточек» житель города Шпола Алексей Пирогов.

Высота копии в районе центрального купола церкви – всего 65 сантиметров, сообщает "Казацкий край".

Изготавливать макеты зданий мастер научился, сначала чтобы просто радовать детей и занять свободное время любимым делом. По образованию Алексей Пирогов – врач, также был председателем Шполянской райгосадминистрации.

Первыми его макетами были копии церквей в Шполе и на Хортице в Запорожье.