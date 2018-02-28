В Черкасской области мужчина создал мини-копию первой казацкой церкви Петра Калнышевского

16:23, 28 февраля 2018
Общество
891 0
Мастер изготовил мини-копию казацкой церкви в Холодном Яру / cossackland.org.ua

Высота копии в районе центрального купола церкви – всего 65 сантиметров, сообщает "Казацкий край".

Изготавливать макеты зданий мастер научился, сначала чтобы просто радовать детей и занять свободное время любимым делом. По образованию Алексей Пирогов – врач, также был председателем Шполянской райгосадминистрации.

Первыми его макетами были копии церквей в Шполе и на Хортице в Запорожье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter