Вандалы ограбили и осквернили храм УПЦ села Клиновое на Кировоградщине

В ночь с 26 на 27 февраля был ограблен и осквернен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Клиновое Голованевского района Кировоградской области.

Воры, сорвав замки, завесы и выбив дверь, проникли в храм и разграбили церковное имущество, сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ.

Воры вынесли из храма две местные древние святыни: икону святого великомученика Пантелеимона и икону Пресвятой Богородицы “Достойно есть”, которые представляли собой немалую ценность для жителей села, ведь были привезены со святой Горы Афон, а их возраст достигает трехсот лет.

Также вандалы повредили и алтарную часть храма: чаша из евхаристического набора лежала на полу, а напрестольное Евангелие было сдвинуто с места.

Утром, обнаружив кражу, на место события была вызвана следственно-оперативная группа полиции, которая в присутствии настоятеля храма и жителей села провела оперативные работы для раскрытия преступления.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что в 2017 году ни один из 19 грабежей и осквернений храмов в Украине не был раскрыт и виновные не понесли наказания. И вот уже сегодня волна преступлений надругательства над святынями продолжилась и в нашей области", - говорится в сообщении епархии.

Духовенство епархии обратились с просьбой разобраться в этой ситуации представителей Национальной полиции и другие компетентные органы региона.