В Санкт-Петербурге пройдет молитвенное поминовение жертв политических репрессий

Поминальное чтение имен людей, пострадавших в ходе массовых арестов, выселений и расстрелов 30-х годов XX века состоится 30 октября у Соловецкого камня в Санкт-Петербурге, в день памяти жертв политических репрессий. Церемония чтение списка жертв политических репрессий «ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЕННО НАЗВАТЬ ...» пройдет при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской епархии.

Каждый час на Троицкой площади одновременно с чтением имен по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия священнослужители Санкт-Петербургской епархии будут осуществлять заупокойные литии по погибшим.

В Санкт-Петербурге акция «ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЕННО НАЗВАТЬ ...» проходит в четвертый раз. РПЦ в лице православных общественных объединений при Отделе Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества ежегодно принимает участие в акциях поминовения пострадавших в годы репрессий. В течение ряда лет они проходят в форме чтения имен, заупокойной молитвы и зажигания свечей.

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