В Бориславе по воскресеньям будут организовывать бесплатные обеды для обездоленных
06:23, 27 февраля 2018
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Обеды для нуждающихся будут проводить каждое воскресенье / upc.lviv.ua
Каждое воскресенье активисты общины Свято-Покровского храма в Бориславе будут выезжать к Автостанции и кормить обездоленных.
Первый благотворительный обед община устроила в воскресенье, 25 февраля, по благословению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета, возле Автостанции города Борислав, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ.
Отныне каждое воскресенье в 14 часов активные прихожане Свято-Покровского храма будут кормить бесплатными обедами нуждающихся и бездомных города.
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