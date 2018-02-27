В Бориславе по воскресеньям будут организовывать бесплатные обеды для обездоленных

06:23, 27 февраля 2018
Общество
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Обеды для нуждающихся будут проводить еженедельно / upc.lviv.ua

Первый благотворительный обед община устроила в воскресенье, 25 февраля, по благословению архиепископа Львовского и Галицкого Филарета, возле Автостанции города Борислав, сообщает пресс-служба Львовской епархии УПЦ.

Отныне каждое воскресенье в 14 часов активные прихожане Свято-Покровского храма будут кормить бесплатными обедами нуждающихся и бездомных города.

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