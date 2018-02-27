В Александрии начал работу православный лагерь «Шаг к Радости»

В понедельник, 26 февраля, в духовно-просветительском центре «Феоферос», который действует при ставропигиальном храме в честь Рождества Христова г. Александрия, начал работу православный лагерь «Шаг к Радости».

Первый день, который начался с молебна перед началом доброго дела, назывался «Знакомство», сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

Дети знакомились с новыми друзьями, правилами поведения и устройством храма. Принимали участие в творческом мастер-классе, который провели Савельева Наталья и Ромашук Мария, на котором каждый участник имел возможность сделать прекрасный подарок своим родным и друзьям своими руками.

Кроме того, в первый день лагеря не обошлось без веселых игр на свежем воздухе, детского смеха и интересных подарков.