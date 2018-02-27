В Александрии начал работу православный лагерь «Шаг к Радости»

04:33, 27 февраля 2018
Общество
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/ orthodox-kr.org.ua

Первый день, который начался с молебна перед началом доброго дела, назывался «Знакомство», сообщает пресс-служба Кировоградской епархии УПЦ.

/ orthodox-kr.org.ua

Дети знакомились с новыми друзьями, правилами поведения и устройством храма. Принимали участие в творческом мастер-классе, который провели Савельева Наталья и Ромашук Мария, на котором каждый участник имел возможность сделать прекрасный подарок своим родным и друзьям своими руками.

Дети сделали подарок своим родным и друзьям своими руками / orthodox-kr.org.ua

Кроме того, в первый день лагеря не обошлось без веселых игр на свежем воздухе, детского смеха и интересных подарков.

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