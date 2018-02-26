В Сумской области ограбили Молченский женский монастырь УПЦ

В городе Путивль Сумской области ограбили Молченский женский монастырь Конотопско-Глуховской епархии Украинской Православной Церкви.

Как сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, преступление произошло в ночь на 24 февраля.

«Злоумышленник, взломав решетку и повредив окно, попал внутрь помещения, где из церковной лавки вынес все серебряные изделия - крестики, ложки, цепочки и тому подобное. Кроме того, разбил икону, где под стеклом находилась золотая цепочка, которую он также забрал. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию», - сообщила Биганова.

По факту кражи полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража, сопряженная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему). Работники полиции обращаются ко всем гражданам, которым известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить в Путивльское отделение полиции, или в ближайший отдел полиции. Анонимность гарантируется.

На официальном сайте монастыря сообщается, что в ночь на 24 февраля в храмах монастыря были выломаны двери, разбиты окна и дорогие иконы, похищено серебро, повреждена церковная утварь, с икон снята золотая отделка.

Источник в Путивльской райгосадминистрации сообщил корреспонденту УНИАН, что, по предварительной информации, вес украденных изделий из серебра составляет несколько десятков килограммов.