Во Львове вблизи центра города нашли поселение древних славян

Во Львове вблизи современного центра города археологи научно-исследовательского центра “Спасательная археологическая служба” института археологии НАН Украины на прошлой неделе выявили поселение древних славян.

Об этом сообщил УНИАН директор «Спасательной археологической службы» Института археологии НАН Украины Олег Осаульчук.

Он отметил, что поселение было выявлено на улице Веселой, 5, где началось строительство гостиницы. На глубине пяти метров специалисты выявили хозяйственные ямы, в заполнении которых были обломки лепной посуды и пряслиц. Предварительно исследователи датируют их серединой VII ст. н.э. и относят к пражско-корчакской археологической культуре.

”Во времена средневековья это было древнее Краковское предместье. Однако, как подтверждают результаты нынешних археологических исследований, эта территория была заселена задолго до 1256 года. То есть традиция непрерывного хозяйствования на этой территории по крайней мере на 600 лет старше первого письменного упоминания о Львове. Впрочем, это еще не значит, что нам нужно пересматривать официальную дату основания города, но новая информация существенно дополняет раннюю его историю и еще раз подтверждает место расположения того ядра, из которого развился древнерусский Львов. Нынешние результаты исследований позволят утверждать, что древнерусский Львов вырос из поселения ранних славян и развивался на его месте”, - рассказал Осаульчук.

Поскольку археологические работы только начались, специалисты надеются на получение достаточного количества археологической информации, чтобы исторические выводы получили беспрекословную подпочву.

Справка УНИАН. Пражско-корчакская культура – археологическая культура, существовавшая в V – VII в. н.э. Ее связывают со славянскими племенами, упомянутыми Иорданом (византийский историк VI в.) под названием ”склавины”. Сначала пражская культура была распространена на территории южной Волыни, Верхнего и Среднего Приднестровья. Позже эти племена заселили южную и северную часть Польши, Чехию, Словакию, восточные районы Восточной Германии, белорусское Полесье, среднюю часть Правобережной Украины, Молдавию и Румынию. Эти процессы известны в истории под названием ”великие миграции славян”.