Вышла книга о минском храме святого Александра Невского

Вышла новая книга профессора Минской духовной академии, доктора церковной истории иерея Гордея Щеглова, приуроченная к 120-летию со дня освящения минского храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского.

Храм в русском стиле, расположенный на Военном кладбище по улице Козлова, построенный еще в XIX веке, является на сегодняшний день одним из немногих архитектурных объектов города, сохранившихся до наших дней практически в первозданном виде, и потому составляет драгоценное наследие старого Минска, сообщается на сайте официального портала Белорусской Православной Церкви.

Появление храма непосредственно связано с историей 119-го пехотного Коломенского полка, более полувека дислоцировавшегося в Минске. До революции 1917 года храм являлся полковым. Именно этому периоду истории храма - воинскому - и посвящена книга.

На основе многочисленных архивных и печатных источников в книге кратко представлена история полка, по-новому реконструирована история минского Военного кладбища, воссоздана картина обстоятельств строительства полковой Александро-Невской церкви, биографии ее настоятелей - военных священников и прочих. Вместе с тем развенчивается ряд современных мифов, связанных с историей храма.

Несмотря на научный характер, книга будет интересна широкому кругу читателей.