Открыта регистрация на вебинар, посвященный работе с подростками в воскресных школах
16:07, 22 февраля 2018Общество
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Вебинар поможет составить программу мероприятий на открытом воздухе на приходах / journalpp.ru
Открыта регистрация на вебинар «Подростки в воскресной школе: актуальные формы работы. Как провести цикл занятий на природе с привлечением волонтёров», который пройдет 9 марта при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.
Ведущий вебинара священник Евгений Мороз - автор серии книг «Дети на приходе» и организатор конкурса «Путешествие к истокам» - представит методические рекомендации по организации мотивирующих занятий на открытом воздухе, сообщает «Православное образование».
Ведущий вебинара - священник Евгений Мороз / pravobraz.ru
Вебинар поможет составить программу весенне-летних мероприятий на открытом воздухе, учитывая разные обстоятельства и возможности приходов, а также включить молодёжь и волонтёров в эту работу.
В программе вебинара будут обсуждаться следующие темы:
- - Повышение мотивации подростков.
- - Формирование команды, сплочение через общее дело.
- - Составление цикла или системы занятий.
- - Примеры игр и заданий.
- - Безопасность и нормативная база.
- Организаторы приглашают принять участие в вебинаре руководителей и педагогов воскресных школ, волонтеров детских и молодёжных православных объединений, родителей и всех тех, кто хочет организовать работу с детьми при приходе.
- Начало вебинара 9 марта в 19:00 по Московскому времени.
- Регистрацию на вебинар можно пройти здесь.
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