Открыта регистрация на вебинар, посвященный работе с подростками в воскресных школах

Открыта регистрация на вебинар «Подростки в воскресной школе: актуальные формы работы. Как провести цикл занятий на природе с привлечением волонтёров», который пройдет 9 марта при поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви.

Ведущий вебинара священник Евгений Мороз - автор серии книг «Дети на приходе» и организатор конкурса «Путешествие к истокам» - представит методические рекомендации по организации мотивирующих занятий на открытом воздухе, сообщает «Православное образование».

Вебинар поможет составить программу весенне-летних мероприятий на открытом воздухе, учитывая разные обстоятельства и возможности приходов, а также включить молодёжь и волонтёров в эту работу.

В программе вебинара будут обсуждаться следующие темы: