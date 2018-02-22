Открыта регистрация на вебинар, посвященный работе с подростками в воскресных школах

16:07, 22 февраля 2018
Общество
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Вебинар поможет составить программу мероприятий на открытом воздухе на приходах / journalpp.ru

Ведущий вебинара священник Евгений Мороз - автор серии книг «Дети на приходе» и организатор конкурса «Путешествие к истокам» - представит методические рекомендации по организации мотивирующих занятий  на открытом воздухе, сообщает «Православное образование».

Ведущий вебинара священник Евгений Мороз / pravobraz.ru

Вебинар поможет составить программу весенне-летних мероприятий на открытом воздухе, учитывая разные обстоятельства и возможности приходов, а также включить молодёжь и волонтёров в эту работу.

В программе вебинара будут обсуждаться следующие темы:

  • - Повышение мотивации подростков.
  • - Формирование команды, сплочение через общее дело.
  • - Составление цикла или системы занятий.
  • - Примеры игр и заданий.
  • - Безопасность и нормативная база.
  • Организаторы приглашают принять участие в вебинаре руководителей и педагогов воскресных школ, волонтеров детских и молодёжных православных объединений, родителей и всех тех, кто хочет организовать работу с детьми при приходе.
  • Начало вебинара 9 марта в 19:00 по Московскому времени.
  • Регистрацию на вебинар можно пройти здесь.
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