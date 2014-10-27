В Киеве в галерее «Соборная» 29 октября откроется выставка петриковской росписи

29 октября в 14.30 в галерее «Соборная» состоится открытие выставки произведений украинской мастерицы декоративной росписи, народного художника Украины, лауреата Шевченковской премии, первого лауреата премии имени Екатерины Билокур - Марфы Тимченко (1922-2009).

Как сообщают организаторы, в рамках открытия выставки состоится мастер-класс по петриковской росписи.

"Основа творчества художницы - знаменитая петриковская роспись - орнаментальное искусство ее родного села Петриковки Днепропетровской области. На протяжении своей жизни она создала сотни цветочных и сюжетных композиций на бумаге, картоне, фарфоре и холсте, общей чертой которых является изящество рисунка, чувство ритма и композиционное совершенство. В то же время каждая работа Марфы Ксенофонтовны уникальная", - рассказывают организаторы.

Вход на мероприятие свободный.