В Киеве впервые пройдет семинар, посвященный строительству и реставрации деревянных храмов

«Особенности строительства и реставрации культовых сооружений из дерева (храмов, церквей, часовен)» — семинар с таким названием впервые в Украине состоится 6 ноября в рамках проведения специализированной выставки «Деревянное и загородное домостроение». Выставка будет проходить с 6 по 9 ноября в «КиевЭскпоПлаза» (Киев, ул. Салютная, 2б, ст.м. "Нивки").

"Сегодня немало архитектурных памятников по всей Украине требуют скорейшего вмешательства реставраторов. После проведения консультаций с общественными организациями и церковными общинами, а также анализируя возможности украинского застройщика, было принято решение провести семинар, посвященный особенностям строительства и реставрации храмов, церквей, часовен из дерева (культовых сооружений)", - сообщают организаторы.

Задачи мероприятия — объединить возможности застройщика с интересами заказчиков, привлечь спонсоров к решению проблем с реставрацией архитектурных и исторических памятников Украины.

В качестве докладчиков на семинаре выступят: церковнослужители, представители общин, историки в области церковной архитектуры.

Историки расскажут о храмах в Украине, нуждающихся в реконструкции. Застройщики с опытом строительства церквей озвучат основные ошибки, которые происходят при их строительстве. Церковнослужители скажут о потребностях и возможностях в сфере строительства и реконструкции церквей.

По материалам "Православие в Украине"