Вышло новое пособие по организации школ трезвости на приходах

Вышло в свет новое методическое пособие «Приходская школа трезвости: как организовать общество трезвости и курсы по избавлению от алкогольной зависимости».

В книге рассказывается о духовных основах трезвенного движения, также там описаны необходимые условия для создания школы трезвости и представлены планы, содержание занятий и шаблоны основных документов, необходимых для организации школы, сообщает diaconia.ru.

Автор пособия — магистр богословия, кандидат педагогических наук, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» и руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской митрополии протоиерей Игорь Бачинин. В разделе, посвященном духовным основам трезвенного движения, он напоминает о значении понятия «трезвость».

«Трезвость — не только свобода от зависимостей, но прежде всего — здравомыслие, способность человека мыслить, чувствовать, действовать ответственно на основе норм и ценностей христианства, — пишет протоиерей Игорь Бачинин. — Это бесконечный процесс духовного совершенствования, в котором телесная и духовная трезвость составляют единое целое».

По словам автора пособия, духовные методы борьбы со всеми зависимостями, по сути, схожи, поэтому, хотя в книге основное внимание уделяется алкогольной зависимости, предложенные методы можно использовать для помощи людям, страдающим от табачной, интернет-зависимости и игромании.

Пособие состоит из четырех глав и приложения. В основной части рассказывается о духовных основах трезвенного движения, организации учебного процесса, разбираются подробный учебный план, методики проведения каждого занятия, даются конкретные примеры из опыта работы школы трезвости на приходе храма святителя Николая в Екатеринбурге. В приложении представлены шаблоны основных документов, инструкции, тексты молитв.

Пособие можно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности РПЦ.