В Тернополе мужчина собирался совершить суицид, прыгнув с церковной колокольни

14:04, 20 февраля 2018
Общество
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/ facebook.com/MNSTERNOPIL

Мужчина взобрался на крышу церкви, чтобы спрыгнуть, покончив жизнь самоубийством, сообщает Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области

/ facebook.com/MNSTERNOPIL

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, мужчину удалось спасти, уговорив не прыгать.

Случай произошёл в церкви Всех святых украинского народа (УГКЦ). Очевидцы позвонили спасателями и рассказали, что некий человек закрылся на крыше церкви и собирается прыгнуть оттуда. На место прибыли спасатели с автолестницей.

Полицейские и родственники потенциального самоубийцы уговорили его не совершать задуманное / facebook.com/MNSTERNOPIL

«По указанному адресу немедленно направили дежурный караул аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда и пожарную автолестницу. По прибытию на место происшествия спасатели открыли люк на колокольню, а дальше сотрудники полиции и родственники потенциального самоубийцы уговорили его не совершать задуманное. Благодаря слаженному сотрудничеству экстренных служб удалось спасти человеческую жизнь», - говорится в сообщении. 

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