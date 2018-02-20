В Тернополе мужчина собирался совершить суицид, прыгнув с церковной колокольни

Житель Тернополя собирался совершить прыжок с церковной колокольни, однако, поговорив с родственниками, передумал.

Мужчина взобрался на крышу церкви, чтобы спрыгнуть, покончив жизнь самоубийством, сообщает Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС региона, мужчину удалось спасти, уговорив не прыгать.

Случай произошёл в церкви Всех святых украинского народа (УГКЦ). Очевидцы позвонили спасателями и рассказали, что некий человек закрылся на крыше церкви и собирается прыгнуть оттуда. На место прибыли спасатели с автолестницей.

«По указанному адресу немедленно направили дежурный караул аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда и пожарную автолестницу. По прибытию на место происшествия спасатели открыли люк на колокольню, а дальше сотрудники полиции и родственники потенциального самоубийцы уговорили его не совершать задуманное. Благодаря слаженному сотрудничеству экстренных служб удалось спасти человеческую жизнь», - говорится в сообщении.