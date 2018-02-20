В Ионинском монастыре Киева пройдет благотворительный мастер-класс по изготовлению игрушек из шерсти

В чайной Ионинского монастыря Киева в субботу, 24 февраля, пройдет благотворительный мастер-класс «Панда из шерсти».

Деньги, собранные во время проведения мероприятия, будут переданы в помощь детям из детских домов и тяжелобольным детям, которыми опекаются волонтеры движения «Молодость не равнодушна», сообщается на сайте молодежного движения.

«Приглашаем вас окунуться в теплый, уютный, воздушный мир натуральной шерсти. 24 февраля в 11.00 в чайной Ионинского монастыря состоится мастер-класс по валянию милых, пушистых, зимних зверьков.

Игрушки из натуральной, приятной на ощупь шерсти улучшают настроение одним своим видом, даже если они просто будут жить у вас на полочке. А создание таких милашек – настоящее удовольствие. Вы можете свалять панду или белого мишку для себя, для вашего ребенка, или вместе с детьми. На нашем мастер-классе вы творчески и интересно проведете время и одновременно сделаете доброе дело», - сообщают организаторы.