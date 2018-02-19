В РПЦ осудили сожжение готического храма из веток в Калужской области (видео)

Представитель Русской Православной Церкви подверг критике акцию в арт-парке «Никола-Ленивец» у деревни Никола-Ленивец Калужской области, где на Масленицу сожгли готическое здание, построенное из сорного дерева.

Перформанс «Пламенеющая готика» вызвал многочисленные отклики в прессе и интернете, многие увидели в нем оскорбление чувств верующих, сообщает colta.ru.

Свое мнение высказал, в частности, заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Надо проверять, кто это сделал и зачем. Разумеется, никакого посыла адекватного это не может нести, на мой взгляд. Сжигание храма, особенно христианского храма, который так или иначе символизирует христианство, конечно, вызывает очень большие вопросы», - отметил он.

«Символы христианства, к западной или восточной ветви они относятся, должны пользоваться уважением и неприкосновенностью. Предполагаем, что ничего кроме непонимания у верующих людей подобного рода перфомансы вызвать не могут», — сказал Кипшидзе.

Автор проекта – художник Николай Полисский считает несправедливыми обвинения в кощунстве, такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Ничего культового в моем арт-объекте не было, естественно отсутствовали кресты, алтарь и любая религиозная символика, — прокомментировал в фейсбуке Николай Полисский, автор 30-метрового сооружения, использованного для создания огненной скульптуры. — Это не копия какого-либо существующего культового сооружения и не имитация храма. Это просто костер, который выстроен в стиле готического здания».

Он также обратился к тем, кому его работа показалась оскорбительной:

«В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально, но обвинять меня в сожжении храма это чересчур. В нашей Масленице не было заложено ничего кощунственного, если кто-то неправильно меня понял, я прошу прощения, но эта обида нанесена невольно. Я не собирался никого оскорблять», - заявил художник.