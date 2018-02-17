В Запорожской епархии УПЦ стартовал благотворительный марафон в помощь онкобольным детям

В Запорожской епархии УПЦ 15 февраля стартовал благотворительный марафон в помощь онкобольным детям.

В рамках марафона митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука передал денежный сертификат и инфузионные системы Б-Брауна в отделение онкогематологии детской областной больницы, сообщает пресс-служба Запорожской епархии.

Каждый год, в Международный день детей больных раком в Запорожской епархии стартует благотворительный марафон «Любовь милосердствует».

«Вот уже восьмой год подряд неравнодушные люди своим участием в марафоне наглядно демонстрируют всему миру о милости Божьей. Те средства, которые нам удается собирать, есть лишь малая толика неисчислимых благ и милостей, которые посылает нам Господь. Не будь на все это Божьей воли, мы не смогли бы собрать ни копейки. Сегодня всем трудно в нашей стране, но никто даже не догадывается насколько трудно больным детям и их родителям. Поэтому на общеепархиальном собрании все делегаты высказались за продолжение проекта», – сказал владыка.

Митрополит также напомнил о важности сдачи крови.

«Благодаря нашему проекту отделение на год обеспечивает себя кровью. А для лечения одного ребенка с онкогематологией нужно до 10 доз крови, а чтобы сделать одну дозу крови необходимо до 15 доноров. В настоящий момент требуется также оборудование для детей с онкопатологией для их транспортировки. Отделение по-прежнему нуждается в современном техническом обеспечении, которое, конечно же, мы постараемся приобрести, но все зависит от количества средств, которые мы соберем в ходе проекта», - отметил митрополит Лука.