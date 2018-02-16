В Житомирской области мошенницы украли у пенсионерки деньги, предложив купить "чудотворную икону"
14:05, 16 февраля 2018Общество
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В Житомирской области мошенницы украли у 84-летней пенсионерки пенсию, предложив купить чудотворную икону / zhitomir-online.com
В Малине в старушки украли все сбережения в сумме чуть больше двух тысяч гривен женщины, которые якобы продавали чудотворные иконы.
Об этом полиции рассказала сама жертва, которая обнаружила ограбление, когда продавщицы уже ушли, сообщает "Житомир-online".
Со слов женщины, злоумышленницы предлагали ей купить чудотворную икону, которая якобы исцеляет. Для этого надо было стать возле окна и отвернуться с изображением святой к свету. Тем временем, женщины и ограбили старушку, похитив 2 270 гривен.
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