В Москве прошла поминальная служба по погибшим в теракте в Театральном центре на Дубровке

Сотни москвичей сегодня с раннего утра несут цветы, свечи и детские игрушки к Театральному центру на Дубровке. Ровно двенадцать лет назад почти тысяча человек, артистов и зрителей мюзикла "Норд-Ост", оказались в заложниках у террористов.

Ранним утром 26 октября начался штурм. В здание был пущен газ, что позволило избежать подрыва ДК боевиками. Погибли 130 заложников, все террористы были убиты.

Горожане начали приносить сюда цветы еще 23 октября - в день захвата Театрального центра на улице Мельникова. Как передает ТАСС, в воскресенье погибших вспомнили поименно и выпустили в московское небо 130 белых воздушных шаров. К центру пришли простые москвичи, родные и близкие погибших, бывшие заложники, а также представители общественности, городских властей.

На ступенях бывшего ДК стоят лампадки и фотографии тех, кто не вернулся 26 октября 2002 года домой. Много детских игрушек. Люди приходят, приносят цветы к мемориальной доске, где написаны имена всех жертв теракта. В память о всех погибших от рук террористов прошла церковная поминальная служба.

NEWSru.com