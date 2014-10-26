«Международная христианская солидарность» объявила 16 ноября днем молитвы за гонимую Церковь
«Международная христианская солидарность» объявила 16 ноября днем молитвы за гонимую Церковь
Правозащитная организация «Международная христианская солидарность» объявила 16 ноября днем молитвы за гонимую Церковь, сообщает Седмица.Ru.
В рамках этого события в течение нескольких дней пройдет ряд мероприятий в разных общинах Великобритании и других стран.
Активисты организации также подключили социальные сети в целях объединения христиан для общей молитвы.
Более 100 млн христиан ежегодно подвергаются преследованиям за свою веру.
75 % населения земного шара живет в странах с высоким или очень высоким уровнем дискриминации и насилия по причине религиозных убеждений.
В 185 странах ежегодно фиксируется большое число преступлений против верующих, в 145 странах они совершаются против христиан.