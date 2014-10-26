«Международная христианская солидарность» объявила 16 ноября днем молитвы за гонимую Церковь

Правозащитная организация «Международная христианская солидарность» объявила 16 ноября днем молитвы за гонимую Церковь, сообщает Седмица.Ru.

В рамках этого события в течение нескольких дней пройдет ряд мероприятий в разных общинах Великобритании и других стран.

Активисты организации также подключили социальные сети в целях объединения христиан для общей молитвы.

Более 100 млн христиан ежегодно подвергаются преследованиям за свою веру.

75 % населения земного шара живет в странах с высоким или очень высоким уровнем дискриминации и насилия по причине религиозных убеждений.

В 185 странах ежегодно фиксируется большое число преступлений против верующих, в 145 странах они совершаются против христиан.