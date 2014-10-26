Во Франции предлагают ввести плату за посещение храма

Во Франции началась дискуссия по поводу введения платы за вход в храмы, которые пользуются большой популярностью у французских и иностранных туристов. Этот вопрос, по данным парижской газеты "Фигаро", был поднят на последнем собрании с участием представителей министерства культуры и коммуникации республики и Центра национальных памятников.

Сейчас во Франции соборы, в которых хранятся мощи святых или религиозные святыни, взимают плату за вход - около €4. Предлагается же ввести входную плату в размере €8,5 во всех французских соборах, а церквям еще и разрешить организовывать специальные платные посещения для туристических групп.

По мнению сторонников такой идеи, подобным образом власти могли бы собрать средства, необходимые для содержания всех 77 крупных французских соборов, и обеспечить сохранение находящихся в них предметов искусства. Правительство пока не приняло окончательного решения по этому вопросу, который может привести к расколу в обществе.

Во Франции с 1905 года действует закон о разделении церкви и государства, и введение платного входа в религиозные учреждения фактически станет прямым его нарушением. "Церковь - это место для моления или даже, для некоторых туристов, место перехода в иную веру или убежище, - отметила представитель Конференции епископов Франции Мо де Бошесн-Кассан. - Она призвана быть всеобщей".

Седмица.Ru