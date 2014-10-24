Россиянам указали перечень мест, где можно проводить религиозные обряды без уведомления властей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет перечень мест, где можно проводить религиозные обряды без предварительного уведомления местных властей, сообщает РИА Новости.

Подписанный документ уточняет, что свободно проводить богослужения можно, во-первых, "в культовых и иных зданиях (помещениях) и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве, а также на относящихся к ним территориях", во-вторых, "на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве" и, в-третьих, "на территории организаций, созданных религиозными организациями".

По-прежнему можно будет беспрепятственно проводить религиозные ритуалы в местах паломничества, на кладбищах, в крематориях и в жилых помещениях.

В остальных случаях публичные религиозные обряды и церемонии, включая молитвенные и религиозные собрания, которые требуют обеспечения общественного порядка и безопасности, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.