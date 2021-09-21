21 сентября христиане отмечают праздник Рождество Пресвятой Богородицы – один из важнейших в христианстве. В этот день христиане чтят чудесное рождение дочери у праведных Анны и Иоакима, которые долгое время не могли зачать дитя. В старости ангел принес им весть о рождении дочери, которая станет Божьей Матерью.
С Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы,
Пусть она будет вечно с тобой,
Пусть печали и горести скроются,
А в душе воцарится любовь.
Пусть хранит тебя Божия Матерь,
И здоровья всегда придает,
Пусть покроет теплом благодати,
Жизнь даря без забот и хлопот!
***
В ясный день осенний листья
Ветер ввысь поднимет вмиг,
Богородицы Пречистой
В небе складывая лик.
Славься, Дева Пресвятая,
Славься, радостная мать,
В честь твою, как в вешнем мае,
Будет солнышко сиять!
***
Царицей неба и земли
Марию Деву нарекли.
Для многих ты — спасение,
И даришь исцеление.
Великий праздник во дворе,
Проснемся вместе на заре.
Святой молитвой полон дом,
Возрадуемся дружно в нем.
***
В Рождество Пресвятой Богородицы
Я тебе от души пожелаю —
Пусть мечты и желанья исполнятся,
Жизнь наполнится счастьем до края.
Пусть Господь тебя верой окутает,
Добрый ангел от бед защитит,
И ты чувствуешь с каждой минутою —
Светлый дух над землею летит.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе
Читайте такжеВоздвижение Креста Господня 2021: когда отмечаем, что можно и нельзя делать в этот деньМои родные и любимые! Поздравляю вас с Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, счастья, здоровья, радости, удачи благополучия, солнца и улыбок. Пусть Пресвятая Богородица спасает вас и ваших близких от всяческих невзгод. Божьей благодати и любви вам!
***
Поздравляю с Рождеством Богородицы. Откройте душу навстречу добру и впустите в свое сердце светлые и радостные чувства. Пусть Пресвятая Богородица убережет вас от злобы и предательства, пусть в вашей жизни будет только счастье и благополучие.
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От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
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Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю лёгкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.
Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и открытках
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