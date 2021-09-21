В Рождество Пресвятой Богородицы мы чтим Богоматерь и возносим молитвы к ней.

21 сентября христиане отмечают праздник Рождество Пресвятой Богородицы – один из важнейших в христианстве. В этот день христиане чтят чудесное рождение дочери у праведных Анны и Иоакима, которые долгое время не могли зачать дитя. В старости ангел принес им весть о рождении дочери, которая станет Божьей Матерью.

С Рождеством Пресвятой Богородицы: стихи

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы,

Пусть она будет вечно с тобой,

Пусть печали и горести скроются,

А в душе воцарится любовь.

Пусть хранит тебя Божия Матерь,

И здоровья всегда придает,

Пусть покроет теплом благодати,

Жизнь даря без забот и хлопот!

***

В ясный день осенний листья

Ветер ввысь поднимет вмиг,

Богородицы Пречистой

В небе складывая лик.

Славься, Дева Пресвятая,

Славься, радостная мать,

В честь твою, как в вешнем мае,

Будет солнышко сиять!

***

Царицей неба и земли

Марию Деву нарекли.

Для многих ты — спасение,

И даришь исцеление.

Великий праздник во дворе,

Проснемся вместе на заре.

Святой молитвой полон дом,

Возрадуемся дружно в нем.

***

В Рождество Пресвятой Богородицы

Я тебе от души пожелаю —

Пусть мечты и желанья исполнятся,

Жизнь наполнится счастьем до края.

Пусть Господь тебя верой окутает,

Добрый ангел от бед защитит,

И ты чувствуешь с каждой минутою —

Светлый дух над землею летит.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в прозе

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня 2021: когда отмечаем, что можно и нельзя делать в этот деньМои родные и любимые! Поздравляю вас с Рождеством Пречистой Пресвятой Богородицы! Желаю мира, счастья, здоровья, радости, удачи благополучия, солнца и улыбок. Пусть Пресвятая Богородица спасает вас и ваших близких от всяческих невзгод. Божьей благодати и любви вам!

***

Поздравляю с Рождеством Богородицы. Откройте душу навстречу добру и впустите в свое сердце светлые и радостные чувства. Пусть Пресвятая Богородица убережет вас от злобы и предательства, пусть в вашей жизни будет только счастье и благополучие.

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От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

***

Сегодня светлый праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Искренне поздравляю и желаю лёгкости и праздника на душе, семейного счастья, любви и доверия, правильных жизненных решений, честности, добродушия и милосердия.

Поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы в стихах и открытках

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Автор: Екатерина Пулатова