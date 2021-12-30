Несколько дней Вселенский патриарх проведет дома на изоляции и вернется в свою резиденцию 6 января.

Вселенского патриарха Варфоломея после 6 дней госпитализации с COVID-19 выписали из больницы.

Как сообщает ВВС News Украина со ссылкой на патриархию, патриарх Варфоломей болел COVID-19, вызванным штаммом "Омикрон".

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У патриарха были легкие симптомы заболевания, все дни в больнице он продолжал работать.

Несколько дней патриарх проведет дома на изоляции, а вернется на Фанар (в свою резиденцию) 6 января.

Напомним, 24 декабря Вселенская патриархия сообщила, что 81-летний патриарх Варфоломей получил положительный тест на коронавирус.

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