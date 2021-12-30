Вселенского патриарха Варфоломея после 6 дней госпитализации с COVID-19 выписали из больницы.
Как сообщает ВВС News Украина со ссылкой на патриархию, патриарх Варфоломей болел COVID-19, вызванным штаммом "Омикрон".
Читайте такжеСмертность от штамма "Омикрон": ученые раскрыли первые данныеПатриарх был привит от коронавируса (получил две дозы вакцины CoronaVac, а потом еще две дозы Comirnaty от Pfizer-BioNTech).
У патриарха были легкие симптомы заболевания, все дни в больнице он продолжал работать.
Несколько дней патриарх проведет дома на изоляции, а вернется на Фанар (в свою резиденцию) 6 января.
Напомним, 24 декабря Вселенская патриархия сообщила, что 81-летний патриарх Варфоломей получил положительный тест на коронавирус.