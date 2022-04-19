В министерстве напомнили о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в каждом регионе.

В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAразом и на общественном телеканале UA:КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.

24 апреля с 7:30 до 11:30 Национальный марафон единых новостей #UAразом и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будет транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви с Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитики и свободы совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в каждом регионе, в частности, 23-24 апреля, когда христиане восточного обряда величают Воскресение Иисуса Христа ‒ это важно для безопасности!

МКИП приглашает верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн.

"Пасха – это главное событие церковного года для всех христиан, независимо от даты празднования. Праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Мир обязательно придет на нашу землю. Для победы Украины мы, украинцы, должны сохранить силу духа и мудрость. Пусть наша вера в лучшее только крепнет", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за высокой вероятности провокаций жителей Сумской области призывают на период Пасхальных праздников оставаться дома.

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