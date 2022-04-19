В субботу, 23 апреля, в 23:30 в национальном марафоне единых новостей #UAразом и на общественном телеканале UA:КУЛЬТУРА начнется прямая трансляция ночного богослужения Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.
24 апреля с 7:30 до 11:30 Национальный марафон единых новостей #UAразом и общественный телеканал UA:КУЛЬТУРА будет транслировать богослужения Украинской греко-католической церкви с Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.
Министерство культуры и информационной политики Украины и Государственная служба по этнополитики и свободы совести напоминают о важности соблюдения ограничений военного положения, в частности правил комендантского часа в каждом регионе, в частности, 23-24 апреля, когда христиане восточного обряда величают Воскресение Иисуса Христа ‒ это важно для безопасности!
МКИП приглашает верующих присоединиться дистанционно с молитвой к Пасхальным службам благодаря трансляциям на телевидении и онлайн.
"Пасха – это главное событие церковного года для всех христиан, независимо от даты празднования. Праздник символизирует победу света над тьмой и добра над злом. Мир обязательно придет на нашу землю. Для победы Украины мы, украинцы, должны сохранить силу духа и мудрость. Пусть наша вера в лучшее только крепнет", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за высокой вероятности провокаций жителей Сумской области призывают на период Пасхальных праздников оставаться дома.