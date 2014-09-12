В Киеве 26-28 сентября пройдет Международный фестиваль еврейской музыки и танца «Слушай, Израиль!». Как сообщается на сайте Киевской еврейской мессианской общины, мероприятие состоится во дворце культуры «Украина».

Цель фестиваля - в дни испытаний для украинцев дать возможность каждому снова ощутить радость жизни.

Дни фестиваля совпадают с еврейским новым годом – Рош ха-Шана, который в еврейской культуре считается праздником надежды и радости.

Фестиваль «Слушай, Израиль!» призван сплотить и поддержать два народа, чьи судьбы так схожи в это сложное время. И подарить зрителям частичку света и надежды, которым наполнена культура еврейского народа.

«Слушай Израиль!» - странствует по миру: радость, свет и уникальное разнообразие культурных традиций еврейского народа уже дарили мексиканцам аргентинцам, россиянам… В последний раз в Киеве фестиваль проходил 20 лет назад – в 1994 году. Этой осенью в украинской столице снова соберутся музыканты, танцоры, исполнители из США, Израиля, Украины.

Они познакомят публику с красотой и богатством традиционной и современной еврейской музыки и танцев. Фольклорные мелодии в исполнении клейзмеров, нигуны, джаз и вечная классика будут звучать в течение трех дней фестиваля со сцены дворца культуры «Украина». Для украинского слушателя сыграют популярные клейзмерские коллективы, в том числе Кlezmeranians, знаменитый скрипач Морис Скляр, певица Наталия Шпигельман, танцовщица Оксана Павлова, группы Simcha, Leaviot и другие. Каждый здесь найдет ту мелодию, в унисон с которой бьется сердце. Также особым посланием надежды с гостями поделится специальный гость фестиваля – Джонатан Бернис.

*** Первый международный фестиваль еврейской музыки и танца прошел в 1993 году в Санкт-Петербурге. Тогда на концерт пришло более 14 тысяч человек. Создатель фестиваля, Джонатан Бернис, изначально предполагал, что его детище будет кочевать по странам и континентам, как и евреи на протяжении своей истории.

«Слушай, Израиль!» в разные годы проходил в Беларуси, Украине, Молдавии, Латвии, России, Венгрии, Аргентине, Уругвае, Мексике, Индии и даже Эфиопии. В нашей стране его принимали Киев, Одесса, Запорожье, Житомир, Винница, Донецк, Бердянск, Львов.