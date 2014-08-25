В Индии 10 человек погибли в давке у храма

В давке, образовавшейся у индуистского святилища в индийском штате Мадхья-Прадеш, погибли как минимум 10 человек.

Еще несколько десятков паломников получили ранения, передает русская служба Би-Би-Си.

По информации местной полиции, давка образовалась около пяти часов утра в понедельник в районе храмов Читракут, где к этому моменту собралось несколько тысяч паломников.

В Читракуте находятся важнейшие индуистские святилища Индии, и в дни крупных религиозных празднеств там собирается огромное число верующих.

В октябре прошлого года в результате давки у другого индуистского храма в штате Мадхья-Прадеш погибли 115 человек.