В Индии 10 человек погибли в давке у храма
16:12, 25 августа 2014Другие религии
27
В давке, образовавшейся у индуистского святилища в индийском штате Мадхья-Прадеш, погибли как минимум 10 человек.
Еще несколько десятков паломников получили ранения, передает русская служба Би-Би-Си.
По информации местной полиции, давка образовалась около пяти часов утра в понедельник в районе храмов Читракут, где к этому моменту собралось несколько тысяч паломников.
В Читракуте находятся важнейшие индуистские святилища Индии, и в дни крупных религиозных празднеств там собирается огромное число верующих.
В октябре прошлого года в результате давки у другого индуистского храма в штате Мадхья-Прадеш погибли 115 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter