Конгресс Свидетелей Иеговы в Днепропетровске: глухонемые делегаты из зоны АТО

Более 800 глухонемых Свидетелей Иеговы из центральных и восточных областей Украины провели ежегодный конгресс в Днепропетровске.

Темой конгресса стали слова Иисуса Христа «Продолжайте искать прежде Царства Бога!». Все пункты конгресса преподносились на жестовом языке.

Организатор Вячеслав Лисовский объяснил, что «для Свидетелей Иеговы 2014 год знаменателен тем, что в этом году исполняется 100 лет правления Царства Бога во главе с Иисусом Христом, согласно библейской хронологии Царство Бога начало руководить в 1914 году».

На конгресс были приглашены Свидетели Иеговы из Донецкой и Луганской областей. Несмотря на боевые действия, многие делегаты смогли добраться в Днепропетровск.

Один из них – Александр Савченко. Мужчина выучил язык жестов, чтобы помогать глухонемым людям в изучении Библии. Он вместе с женой и сыном пытался выехать на машине из Луганска: «Мне это удалось благодаря помощи местных людей. Они нарисовали мне карту, как миновать места перестрелок и покинуть Луганск. Мы ехали 16 часов вместо 7, потому что объезжали все боевые действия».

Александр говорит, что, когда такие события происходят с тобой, начинаешь больше ценить спокойствие и стабильность. О приезде на конгресс не жалеет. «Мы все очень ждали конгресса. Здесь наши соверующие, мы как родные».

Свидетели Иеговы организовали программу помощи желающим выехать из проблемных областей. Делегатов, которые не решались вернуться домой, разместили у себя Свидетели Иеговы из Днепропетровской области.

Организаторы отмечают, что глухонемые люди очень ограничены в доступе к информации в отличие от слышащих людей. Чтобы семьи Свидетелей Иеговы были крепче, на конгрессе делегаты получили две новые публикации. Одна – «Ваша семья может быть счастливой» - написана для супругов, которые сталкиваются с проблемами в браке. Вторая – «Обучайте своих детей» - поможет родителям в доступной и увлекательной форме учить детей на примерах библейских героев. Вскоре ожидается выход видеоверсии этих брошюр на жестовом языке.

Глухонемой делегат из Луганска Геннадий Клементьев воспитывает восьмилетнюю приемную дочь Кристину. Он поделился что "поначалу ладить с Кристиной было сложно. Но благодаря терпению и любви, которым я учусь на таких конгрессах, наши отношения наладились. Я жду, когда дома мы всей будем обсуждать новую брошюру".

В Украине более полторы тысячи глухонемых Свидетелей Иеговы. Ежегодные трехдневные конгрессы – одна из возможностей встретится с соверующими из других городов. Программа конгресса включает в себя библейские речи, а также просмотр видео-постановок на жестовом языке.

Юрий Киреев - для "УНИАН-Религии".