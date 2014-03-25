Disney экранизирует индийский эпос "Махабхарата"

Индийское подразделение компании Disney объявило о намерении экранизировать один из главных священных текстов индуизма - эпос "Махабхарата". Полнометражный мультфильм выйдет в двух частях.

Режиссером мультфильма станет Абхишек Капур, ранее он дважды сотрудничал с Disney.

"Индийская мифология славится богатством своих сюжетов, которые вдохновляют людей искусства, - приводит газета Business Standard слова управляющего директора индийского подразделения Disney Сиддхарту Роя Капура. - "Махабхарата" в ряду прочих произведений является самым масштабным, всеобъемлющим и, на наш взгляд, может стать источником прекрасной киносаги".

"Махабхарата" является одним из самых почитаемых индийцами текстов и включает мифы о божествах индуизма и притчи. В нее входит знаменитая "Бхагавад-гита" - диалог между Кришной и его другом Арджуной, который происходит перед началом битвы на Курукшетре.

В 1980-е годы британский режиссер Питер Брук поставил шестисерийный киноспектакль "Махабхарата".

Первая часть книги датируется VII веком до н. э. Первое издание "Бхагавад-гиты" на русском языке вышло еще в 1788 году.

Работа над переводом всего текста "Махабхараты" началась в 1939 году и не завершилась по сей день.

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