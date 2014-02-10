В Латвии впервые за 20 лет рукоположена женщина-пастор

В Латвии впервые после 20-летнего перерыва состоялось рукоположение женщины-пастора. Как отмечает "NRA", Иева Пуриня будет служить в одном из приходов Латвийской лютеранской Церкви за рубежом.

Торжественное богослужение, посвященное ординации Пурини, возглавил архиепископ ЛЛЦЗР Элмарс Эрнстс Розитис. Эта церковь была основана латышами, оказавшимися в изгнании после Второй мировой войны, в ней разрешено служить и женщинам.

В свою очередь глава Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви архиепископ Янис Ванагс выступает категорически против поставления женщин в пасторы.

Иева Пуриня родилась в Мадоне, закончила полиграфическую школу, училась на факультете теологии. Работала в Министерстве обороны Латвии, занимала пост руководителя отдела обороны латвийского бюро НАТО в Брюсселе. Там же, в Бельгии, она помогала возродить работу латышской лютеранской общины.

В 1995 году Пуриня вместе с единомышленниками организовала в Риге общину, а также вступила в Объединение латвийских лютеранских женщин-теологов.

На сегодняшний день в мире насчитывается 35 женщин-пасторов латышского происхождения.

Вlagovest-info.ru