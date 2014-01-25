Лама-датчанин Оле Нидал рассказал россиянам, как избавиться от гнева

Известный лама, 72-летний датчанин Оле Нидал, прибывший на этой неделе в Москву в рамках зимнего лекционного тура по миру, призвал российских буддистов избавляться от гнева как признака слабости и развивать осознанность, бесстрашие и сочувствие к другим, сообщает РИА Новости.

"Гнев — это всегда признак слабости… Замените гнев на сочувствие, на желание помочь другим людям", - посоветовал лама.

По его словам, гнев означает потерю самообладания, поэтому, когда человек злится, он всегда "выглядит идиотом", - добавил Оле Нидал.

Буддийский наставник советует воздерживаться от "негативной критики", от которой людям становится грустно и которая не помогает. "Хвалите людей: если вы хвалите людей за то, что они не делают, а следовало бы, то они постепенно начинают с этим отождествляться", - пояснил лама.

Лама Оле Нидал дважды в год объезжает вокруг света с лекциями о современном буддизме. Последний раз он был в Москве полгода назад - летом 2013 года. На этот раз лама с группой из 250 буддистов из почти 30 стран побывает в шести городах РФ, проехав почти 10,5 тысячи километров по Транссибирской магистрали.