В Индии проходит паломничество к статуе божества, сделанной из… сливочного масла

В Индии статуя божества, построенная из 1400 кг сливочного масла, привлекает тысячи паломников. Скульптура, названная Пинди, является образом богини Браджешвари Деви, которая почитается в индийском штате Химачал. Ее сделали 18 священнослужителей, сообщает Mittelbayerische.

Статуя будет находиться в Нью-Дели до 20 января. Затем ее разделят между приверженцами индуизма, которые верят, что это масло обладает целительной силой и якобы помогает против хронических заболеваний и боли в суставах. Согласно легенде, Браджешвари Деви была ранена во время борьбы с демонами, боги поспешили на помощь ей и обрабатывали раны сливочным маслом.

Храм Браджешвари Деви является одной из самых популярных индуистских святынь в северной Индии, Он привлекает паломников, главным образом, из Пенджаба, Харьяны, Уттаракханда, Дели и Уттар-Прадеш.

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