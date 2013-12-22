Далай-лама: религии сходятся в призыве к любви и состраданию

Все мировые религии сходятся в призыве к любви и состраданию, заявил Далай-лама на учениях для российских буддистов, собравших в субботу в Дели, сообщает РИА Новости.

"Необходимы все религиозные системы, потому что люди обладают разными способностями, на формирование религий влияли также разные географические и исторические условия. Но все сходятся в том, что необходимы любовь и сострадание… Современные ученые подтверждают, что если человек испытывает добрые чувства, любовь, то и физически хорошо себя чувствует, а такие эмоции, как гнев, ненависть, алчность, страх, съедают иммунитет и люди начинают болеть", — сказал Далай-лама.

Гнев и ненависть, добавил он, устраняются любовью и прощением. По его словам, любовь и сострадание "взращиваются" с детства, и чем больше в детстве человек их испытывает по отношению к себе со стороны окружающих, тем больше он впоследствии может дать другим. Кроме того, для развития любви и сострадания важно придерживаться умеренности и самодисциплины, считает духовный лидер буддистов.

"Чувство любви и заботы присуще не только людям, но и другим живым существам. Правда, иногда я сомневаюсь, способен ли комар испытывать любовь: бывает, когда на меня садится комар, я его не прогоняю, а из чувства сострадания даю напиться крови, и потом он улетает, никак не выказав свою благодарность", — пошутил Далай-лама.

"Если мы обуздали свой ум, свое сознание, то мы испытываем счастье, если нет — страдание", — заявил Далай-лама. Согласно буддийскому учению, "все страхи и беспредельные страдания берут начало в уме". Простой человек, тренируя свой ум, может достичь состояния будды, уверен Далай-лама.

"Из 7 миллиардов жителей земли около 1 миллиарда — люди атеистических взглядов… Поэтому все должны придерживаться светской этики (если не религиозной), она очень важна для нашего времени. Светская этика объединяет всех людей", — сказал Далай-лама в первый день учений, собравших в столице Индии 1,5 тысячи россиян.

По его словам, все население планеты роднит стремление к счастью и нежелание быть несчастными, при этом большинство своих страданий создаем мы сами. "Одна из главных причин страдания — наш эгоизм, цепляние за собственное "я". Нам не хватает альтруизма. Главный метод избавления от страданий — культивировать благие помыслы, в том числе для людей нерелигиозных, посредством светской этики… Если заботишься о собственном благе, позаботься о других, и тогда собственное благо появится само собой. Именно такой подход поможет обрести счастье", — заявил буддийский духовный лидер.

Он посоветовал общаться друг с другом без гордыни и высокомерия. "Люди, ставящие себя выше других, боятся потерять свою славу, превосходство, и потому постоянно испытывают сильный стресс. Свободное, простое отношение (к себе) — очень важно", — отметил Далай-лама.