Около 1,5 тысячи паломников из России приехали в Дели на учения Далай-ламы XIV, которые пройдут 21-23 декабря. Духовный лидер тибетского буддизма, распространенного в российских регионах, продолжит начатое год назад разъяснение философской поэмы мыслителя VIII века Шантидевы "Бодхичарья-аватара" ("Путь бодхисаттвы") об альтруизме, совершит посвящение будды Акшобхьи ("Непоколебимый") и ответит на вопросы, сообщает РИА Новости.

"Бодхичарья-аватара" показывает идеал бодхисаттвы — подвижника, всецело посвятившего себя служению другим и стремящегося ради этой благой цели к достижению полного просветления, состояния будды. На протяжении столетий этот текст служил источником вдохновения для поколений великих наставников буддизма и простых людей.

Чтобы больше российских буддистов могли прикоснуться к учению Шантидевы о сострадании и терпении, по просьбе Далай-ламы поэма была переведена на русский язык и издана. К декабрю 2013 года выпущен дополнительный тираж. Кроме того, участникам учений в этом году будет передан в дар второй наиболее известный труд Шантидевы — "Шикшасамуччая" ("Собрание практик"), который Далай-лама советует изучать вместе с "Бодхичарья-аватара" как подробно поясняющий сказанное кратко в поэме.

"Современный мир до того погряз в конфликтах и страданиях, что каждый теперь мечтает о мире и счастье; эта мечта, к сожалению, увлекает людей в погоню за призрачными удовольствиями. Но все же есть просвещенные люди, кто, не найдя удовлетворения в том, что обычно преподносят нам зрение и иные органы чувств, обращается к глубокому размышлению и поиску истинного счастья", — отметил Далай-лама.

Считается, что когда наставник зачитывает вслух классическое произведение по философии буддизма, слушатель не только воспринимает его содержание на интеллектуальном уровне, но и получает от учителя энергетический импульс, способствующий глубокому проникновению в его суть. Этот импульс буддисты называют "благословением линии преемственности".

Буддизм — древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом императрицы Елизаветы Петровны). Сегодня в стране насчитывается свыше миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма на территории России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелугпа, главой которой и является Далай-лама.