В Камбодже неизвестные похитили из святилища урну с прахом Будды

В камбоджийском городе Удонг неизвестные похитили урну с прахом Будды, передает The Phnom Penh Post со ссылкой на заявление местных властей.

О пропаже стало известно утром 12 декабря, когда охранники услышали возле религиозного святилища собачий лай. Дверь в ступу (архитектурное культовое сооружение) была взломана. Помимо урны с прахом Будды, пропали также хранившиеся в храме золото и деньги.

По информации издания, полиция допросила 13 охранников святилища, шестеро из которых были задержаны в качестве подозреваемых. Пока властям не удалось выяснить, где находится реликвия.

На протяжении долгого времени прах Будды хранился в столице Камбоджи, Пномпене, но в 2002 году урна была перенесена по воле короля Норода Сианука в Удонг, который считается древнейшей столицей страны и усыпальницей монархов.

КМ.ru

