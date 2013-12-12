Индуисты во всем мире отмечают явление священной "Бхагавад-гиты"

Индуисты во всем мире отмечают в четверг явление священной "Бхагавад-гиты".

Буквально название "Бхагавад-гиты" означает на санскрите "Песнь Бога". По традиции, раз в год индуисты почитают Бхагавад-гиту в один из дней лунного месяца Маргаширша (Кешава), соответствующего декабрю, незадолго до наступления Нового года. В день Гита-джаянти многие индуисты постятся до вечера, пока не закончится рецитация санскритских стихов.

По преданию, Гиту произнес Шри Кришна приблизительно 5100 лет назад перед грандиозным сражением на поле Курукшетра (ныне место паломничества индусов), когда сошлись войска пандавов и кауравов.

Кришне потребовалось, по свидетельству писаний, всего около часа на то, чтобы вразумить воина Арджуну воспрять духом и идти в бой, исполняя тем самым свой гражданский долг ради установления праведного правления пандавов.

В качестве веских аргументов против "малодушия" Арджуны Кришна развернул знание о бессмертии души, об оскверняющем влиянии материалистического быта и грехов на изначально чистое сознание души и обосновал с разных точек зрения необходимость безоговорочного предания себя Богу и бескорыстному служению Ему.

По мнению многих исследователей ведических текстов, "Бхагавад-гиту" следует считать главной частью эпоса "Махабхараты" - обширного культурно-исторического произведения Древней Индии.

Сами кришнаиты, ссылаясь на слова Кришны, убеждены, что "Гита" - это самостоятельный и независимый философский трактат, нисходящий в разные эпохи из божественного источника.

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