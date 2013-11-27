Трехдневные молебны Зула Хурал начались в среду в буддийских дацанах России

Трехдневные молебны Зула Хурал (тысячи лампад) начались в среду в буддийских дацанах России, это один из главных религиозных праздников буддизма, сообщил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи (церкви) России.

Праздник посвящен дню ухода в Нирвану основателя тибетской школы Гелугпа, реформатора и философа ламы Богдо Зонхаве (1357 — 1419 годы).

"Миряне приносят в дацаны тысячи подношений Учителю, в основном это молоко, чай, сладости, масло для лампад. А с наступлением темноты внутри и вокруг храмов зажгут тысячи лампад, которые будут гореть до наступления рассвета, они символизируют свет Учения", — уточнил он.

"Мы радуемся этому великому событию в 594-й раз, со дня ухода Богдо Зонхавы. Наши калмыцкие братья отмечают в этот день праздник встречи Нового года", — приводятся в сообщении его слова.

В честь праздника в Иволгинском дацане для верующих в четверг будет открыт доступ к нетленному телу Пандито Хамбо ламы Даши Доржо Итигэлова. Двенадцатый иерарх российского буддизма умер в 1927 году. В 2002 году его саркофаг был изъят с места захоронения. Тело практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения пустоты — великой реальности всех явлений. Нетленное тело Итигэлова стало одной из святынь буддизма, доступ для поклонения верующих к нему открывается несколько раз в год.