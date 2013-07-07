Российские буддисты отметили день рождения Далай-ламы XIV

Российские буддисты вместе с последователями этой религиозной традиции в других странах мира отметили в субботу день рождения Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо, появившегося на свет 6 июля 1935 года в Тибете, сообщает РИА Новости.

По словам самого Далай-ламы, называющего себя простым буддийским монахом, "каждый день нашей жизни — это день рождения", и важно каждый новый день проживать "с пользой", помогая другим, а если нет возможности помочь другим, тогда, по крайней мере, стараться "не навредить".

"В течение многих веков вы являетесь коренным духовным наставником народов Калмыкии, Бурятии и Тувы, защитником буддийской веры, хранителем чистоты учения Будды. Мы молимся о вашем скорейшем визите в нашу страну и искренне благодарим вас за драгоценные учения для буддистов России, которые вы ежегодно даруете в Индии, помогая каждому из нас идти по пути мудрости и сострадания, стремиться приносить радость и счастье всем живым существам", — отметил в поздравлении Далай-ламе верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Представители буддийских общин Бурятии и Тувы также выразили надежду на визит Далай-ламы. "Он обещал нам освятить наши храмы и монастыри, и мы верим, что это случится", — сказал председатель бурятской буддийской общины "Ламрим" кенсур-лама Чойдоржи Будаев.

По словам председателя администрации Объединения буддистов Тувы Буяна Башкы, в современном мире "у людей мало веры в сердце, они не слишком ясно видят цель, их намерениям недостает силы". А Далай-лама личным примером вдохновляет людей на духовную жизнь, учит не впадать в уныние, спокойно и с достоинством превозмогать трудности, понимать истинные причины счастья.