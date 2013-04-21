Тибетские монахи возведут мандалы в Калмыкии

Монахи тибетского монастыря Дрепунг Гоманга сегодня начнут сооружение в Калмыкии песочных мандал и помолятся за здоровье всех живых существ, рассказал РИА Новости представитель центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".

Мандала — это символический рисунок вселенной и изображение пространства, в котором пребывает божество — Дворец Будды. Она строится, чтобы пригласить в него Будду и просить его о даровании благословения. Мандалы бывают мысленные (визуализируется во время медитации), из дерева, нарисованные и песочные. Монахи монастыря Дрепунг Гоманг, который сохраняет базовые ценности буддийской философии, прибывают в Калмыкию по приглашению шаджин-ламы Тэло Тулку Ринпоче.

Предполагается, что каждое утро с 21 апреля в течение недели в центральном хуруле будет проходить молебен монахов Калмыкии и Дрепунг Гоманга. "Практика Будды Медицины обладает большой целительной силой. Только повторение имени божества может защитить от болезней и неблагоприятных перерождений", — рассказал собеседник.

Позже монахи проведут тур по районам республики, где пройдут ритуалы и построение мандал. К примеру, в Малодербетовском районе они будут строить мандалу Зеленой Тары, а в Ики-Бурульском районе — проведут ритуал восхваления и почитания защитников учения, который приумножает счастье и дарит благополучие.