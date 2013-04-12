Путин проявил интерес к нетленному ламе

Во время посещения центра российского традиционного буддизма - Иволгинского дацана, где в четверг побывал российский президент Владимир Путин, особый интерес он проявил к одной из главных святынь монастыря - нетленному телу Двенадцатого Хамба-ламы Даши-Доржо Итигэлова.

Как отмечает Life News, войдя в монастырь, Владимир Путин первым делом отправился посмотреть на сидящего в позе лотоса буддийского священнослужителя, скончавшегося в 1927 году. В минувшем году российские буддисты отметили его 160-летие и десятилетие "возвращения к людям". Именно 10 лет назад, в сентябре 2002 года, буддисты извлекли из-под земли бумхан (кедровый саркофаг), в котором тело Хамбо-ламы Итигэлова находилось 75 лет, оставшись нетленным.

У тела Итигэлова Путин пробыл около 15 минут. Для президента, его спутников и даже - за компанию - для журналистов сделали исключение. Ведь, как правило, лицезреть святого можно только во время главных буддийских праздников, сообщает "Московский комсомолец".

Как отмечает газета, вслед за этим должно было состояться торжественное восшествие Владимира Путина на "трон иерарха". Это великолепное резное кресло, украшенное атласными подушками, было изготовлено специально для Путина. Тот факт, что президент православный, буддистов не смущал. Трон был установлен именно рядом с нетленным телом Хамбо-ламы.

Такой же трон, как рассказала директор института Итигэлова Янжима Васильева, был изготовлен в 2009 году для Дмитрия Медведева. Посетив святыню, он восседал на троне несколько минут. После чего в знак этого события на кресло положили фотографию Медведева, которую, как поведала Васильева, прислала президентская администрация.

Между тем Владимиру Путину взойти на трон предложено не было, сообщил "МК" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Один из трех хранителей святыни объяснил газете, что, к прискорбию буддистов, делать главе государства такое предложение строго-настрого запретила Федеральная служба охраны. Так что о наличии "собственного" трона, судя по реакции путинского окружения, президент даже не узнал. Однако главным моментом здесь все же, наверное, было пребывание у бессмертного ламы.

Даши Доржо Итигэлов родился в 1852 году в Бурятии. Рано лишившись родителей, он пять лет пас овец, мечтая поехать учиться в Тибет. В 15 лет будущий лама добрался до Анинского дацана, известного сильной философской школой, и 20 лет постигал в нем учение Будды. Став ламой, а затем и настоятелем Янгажинского дацана, он прославился как основатель многих буддийских храмов, выдающийся просветитель и лекарь.

В 1911 году из 11 претендентов Итигэлов был избран XII Хамбо-ламой. Во время Первой мировой войны Итигэлов организовал сбор средств, одежды, продуктов и медикаментов для фронта, собирал фронтовикам подарки к Пасхе, оборудовал прифронтовые лазареты и вместе с другими ламами-медиками лечил раненых.

В 1917 году Итигэлов сложил с себя полномочия Хамбо-ламы и последние десять лет жизни провел в Янгажинском дацане. В 1927 году он при учениках, находясь в позе лотоса, начал читать заупокойную молитву о себе. Перед смертью Итигэлов сказал ученикам, чтобы они пришли посмотреть на его тело через 30 лет, и пообещал вернуться через 75 лет. Считается, что он в состоянии медитации ушел в нирвану. Он был захоронен недалеко от столицы Бурятии Улан-Удэ.

Эксгумацию тела ламы проводили в 1955 и 1973 годах, и оба раза эксперты убеждались в его нетленности.

Последнее вскрытие саркофага, как и завещал Итигэлов, состоялось 11 сентября 2002 года. Тело находилось в земле 75 лет, однако практически не подверглось тлению. Буддисты считают, что лама достиг постижения Пустоты - Великой реальности всех явлений.

Нетленное тело Хамбо-ламы Даши Доржо Итигэлова стало одной из святынь буддизма. В конце 2008 года для хранения святыни в центре российского буддизма Иволгинском дацане возведен специальный дворец - Этигэл-дуган. Доступ в него верующих открывается только во время больших праздников буддизма.

Как утверждают ученые, в теле Итигэлова по-прежнему происходят физиологические процессы. Медики определили, что явно выраженных посмертных изменений нет: кожа эластична, суставы подвижны. А образцы тканей - кожи и ногтей - по своему органическому составу не отличаются от тканей живого человека. У него растут волосы, но вместо крови, как утверждают монахи, течет белая жидкость.

Один из исследователей феномена профессор Виктор Звягин, проводивший экспертизу тела, сделал сенсационное заключение, назвав состояние Хамбо-ламы "прижизненным". Буддийские священнослужители делают свой вывод, поясняя, что благодаря духовной практике и медитации Даши-Доржо Итигэлов сумел сохранить тело, чтобы продемонстрировать силу учения Будды.

Между прочим, видные политические деятели России проявляют к феномену Итигэлова живой интерес. В разное время к нетленному телу Хамбо-ламы приезжали президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, министр внутренних дел Рашид Нургалиев, глава "Роснано" Анатолий Чубайс, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В 2009 году возле ламы побывал Дмитрий Медведев, являвшийся тогда президентом России.

Люди меняются изнутри, когда находятся возле ламы, считает директор Института Хамбо-ламы Итигэлова Янжима Васильева.

Что же касается посещения Владимира Путина, то, по словам иволгинских лам, его очень заинтересовал секрет вечной жизни, сообщает Life News.

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